Élections fédérales: les enjeux des aînés francophones «complètement invisibles»

«Changer d’approche»

«Ça prend une politique intersectorielle pour garder les aînés en santé chez eux, avec des relations sociales», assure le directeur général de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO), Michel Tremblay.

«Ça nous donnera un cadre législatif important. À partir de là, d’autres lois et règlements pourront être promulgués, et ça permettra d’exercer plus de pression pour obtenir des services et des programmes en français», appuie Claude Blaquière.

L’Acadien insiste sur le besoin de «changer d’approche» afin de répondre adéquatement au défi du vieillissement. Depuis 2016, la population âgée de 65 ans et plus dépasse celle des enfants de moins de 14 ans. En 2023, près de 19% de la population canadienne avait 65 ans ou plus, et ce chiffre pourrait atteindre plus de 23% d’ici 2030.

Les soins à domicile, «ça coûte beaucoup moins cher»

«Plutôt que d’envoyer les plus âgés dans des foyers ou des hôpitaux anglophones, il faut investir dans les soins à domicile, estime Claude Blaquière. C’est moins de stress pour les aînés, et ça coûte beaucoup moins cher.»

Aujourd’hui, d’après la FAAFC, seulement 17% du budget fédéral de la santé est consacré aux soins à domicile, contre par exemple 80% dans les pays scandinaves.