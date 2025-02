Pas de stratégie pour les aînés sans logements abordables

Sur ce dossier, c’est la vice-présidente du Comité, Christine Michaud, qui prend les devants. «C’est un travail extrêmement critique pour la communauté, pour qu’on puisse comprendre les services qui sont disponibles et en faire la promotion, notamment pour aller chercher des fonds, et savoir où aller en tant que francophones sans à avoir à chercher et à naviguer à travers différents niveaux du gouvernement.»

Pour rappel, c’est une réitération d’un souhait émis lors de la réunion du Comité du 17 octobre dernier, durant laquelle une résolution visant la création d’un inventaire des services transférés par la province.

Développement économique inclusif

Troisième sujet: l’approche partenariale pour un «développement économique inclusif», présentée par Dan Rosen, agent d’élaboration des politiques, développement économique et culture de la Ville.

Sa présentation semble faire l’unanimité, du moment qu’il s’engage à faire participer des membres de la communauté francophone aux concertations préliminaires.

Réadhésion à l’AFMO

Enfin, par le biais d’une motion d’Alejandra Bravo qui est adoptée, le Comité demande à la Ville de faire un rapport au Comité d’ici la fin de 2025 sur la réadhésion de la Ville de Toronto à l’Association française des municipalités de l’Ontario.