Un Salon de vie active pour les aînés de Peel

Dans le cadre de la Semaine de la francophonie de Toronto, CAH, le centre de services pour aînés de Toronto, et l’association Retraite active de Peel organisent leur premier «Salon de vie active» pour les retraités et aînés francophones de la banlieue Ouest, le mercredi 19 mars de 10h à 16h30, au Centre communautaire Frank McKechnie, 310 rue Bristol Est à Mississauga.

Les deux organismes à but non lucratif, «dédiés au vieillissement actif et en santé des retraités et aînés francophones», organisent cette activité avec le soutien de l’association ontarienne Older Adult Centres (OACAO) et un financement du gouvernement de l’Ontario.

Activités gratuites

Cette journée d’activités gratuites vise à faciliter la rencontre de la communauté francophone de Peel, tout en informant les participants sur les services en français et les activités physiques et cognitives pour les 55 ans et plus. Des exposants, prestataires de services et organismes de soutien seront présents. Un lunch léger sera servi.

La communauté francophone de Peel croît rapidement, mais les services en français pour les aînés et leurs aidants restent limités. Ce salon est une occasion de mobiliser des services adaptés à cette communauté en évolution.