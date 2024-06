Gala festif pour les 20 ans de Retraite active de Peel

Même s’il n’a pas vraiment pignon sur rue et que ses dirigeantes (six femmes et un homme) sont toutes bénévoles, l’organisme est aujourd’hui écouté et respecté par le gouvernement provincial et les villes lorsque vient le temps d’élaborer des politiques favorisant le bien-être des personnes âgées de la région.

La ministre Kusendova-Bashta, qui est députée de Mississauga-Centre à Queen’s Park, a d’ailleurs vanté les investissements du gouvernement dans les services aux aînés et promis «des lits de soins de longue durée francophone» dans la région de Peel.

Agréé par Mississauga

Crée en avril 2004, les premières années de RAP furent «marquantes», pouvait-on lire dans le programme de la soirée. Sa programmation «comblait un vide» dans la région, avec une pièce de théâtre, un défilé de mode, des présentations de voyages et des ateliers sur la santé.

Le groupe organise des sorties et des excursions, et fait de la formation de bénévoles. Depuis 2018, ses activités se déroulent souvent au centre communautaire Frank McKechnie en vertu d’une entente avec la Ville de Mississauga.

«Les jeunes retraités souhaitent être autonomes et rester actifs sur le plan social ou même politique», expliquait récemment Carmen Gauthier à l-express.ca. Les fondatrices et les responsables actuels ont souhaité 20 autres belles années de succès à Retraite active de Peel.