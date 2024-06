Remaniement ministériel: le plus grand cabinet de l’histoire de l’Ontario

Le premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé, jeudi après-midi, d’importants changements à son cabinet ministériel après avoir rencontré, un par un, ses ministres.

On compte désormais 36 membres du cabinet de M. Ford, soit le plus grand de l’histoire de la province.

La plupart des ministres clés conservent leur portefeuille, y compris Sylvia Jones qui demeure ministre de la Santé et vice-première ministre, Paul Calandra aux Affaires municipales et au Logement, Peter Bethlenfalvy aux Finances, et Caroline Mulroney au Conseil du Trésor et aux Affaires francophones.

Éducation et Énergie

Les ministres de l’Éducation, Stephen Lecce, et de l’Énergie, Todd Smith, font un échange de mandats.

À Queen’s Park, plusieurs voient l’arrivée de Stephen Lecce au ministère de l’Énergie comme une promotion.