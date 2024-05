Retraite active de Peel fête ses 20 ans

Dès sa deuxième année, en 2005, Retraite active de Peel a mis de l’avant sa première activité pour promouvoir la santé et le bien être: Cœur en santé.

L’agrandissement d’une communauté au fil des années

À la tête de cette initiative, raconte Carmen Gauthier, «il y avait Claudette Beland, qui s’occupait de la photographie et des archives, Claire McCullough, Georgette Morin qui contribuait au réseau d’entraide, ainsi que Rollande Maheu-Duchesne, qui était l’artiste du groupe».

Ces membres se sont joints peu à peu au comité organisateur, et c’est en 2017 que Retraite active de Peel a été reconnu officiellement comme organisme à but non lucratif par la province de l’Ontario.

En septembre dernier, Retraite active de Peel a remporté récemment le Prix de l’engagement communautaire de la Société Santé en français (SSF), un organisme national.

Une démarche soutenue par plusieurs organismes

La création et le développement de Retraite active de Peel ont été appuyés par plusieurs organisations, dont un partenariat avec la Ville de Mississauga.