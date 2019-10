Foire et conférence chez Retraite active de Peel

L’organisme Retraite active de Peel invite tous les francophones et francophiles à visiter sa foire de services pour aînés, ce mardi 8 octobre de 10h à 16h, au Centre Frank McKechnie situé au 310 Bristol est, à Mississauga.

Services aux aînés

Plusieurs kiosques permettront de découvrir un large éventail d’activités et de programmes offerts aux adultes de 55 ans et plus qui désirent «rester en forme, vivre une retraite agréable ou encore tout simplement socialiser en français», indique France Lemay, de l’organisation.

Un léger goûter sera servi à midi.

À 13h, Retraite active accueillera Gilles Fontaine, le directeur général de la Fédération des Aînés Retraités Francophones de l’Ontario (FARFO), qui viendra présenter le nouveau Livre blanc sur le vieillissement des francophones de l’Ontario.