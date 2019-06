Un bac spécialisé en neuropsychologie cognitive à Glendon

Le nombre de francophones souffrant d’une maladie dégénérative dans le sud de l’Ontario a augmenté de 34% depuis 2012, accroissant la demande pour des services en santé spécialisés dans ce domaine.

«Je suis ravie de voir l’offre de cours dans le domaine du vieillissement et de la santé cognitive se développer grâce au CNFS», a déclaré Dominique Scheffel-Dunand, coprincipale par intérim du campus Glendon de l’Université York. «Ces développements en neuropsychologie à Glendon permettront d’aider à relever les défis identifiés dans le domaine de la santé cognitive dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire.»

Rendez-vous à l’été 2020

De plus, le campus Glendon accueillera une école d’été CNFS au printemps 2020 afin d’améliorer et d’accélérer la mobilisation des connaissances, le partage des ressources et d’intensifier la collaboration essentielle entre les chercheurs et les travailleurs francophones de première ligne en soins de santé.