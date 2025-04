Élections fédérales: promesses sur les retraites et tensions économiques mondialisées

Cette semaine dans l’actualité de la campagne en vue des élections fédérales du 28 avril, on a eu droit à des promesses sur les retraités, l’environnement et la criminalité, tandis que les droits de douane de l’administration Trump ont affolé les marchés boursiers mondiaux.

Mark Carney, Parti libéral

Plan pour les retraités: Le PLC prévoit deux mesures principales, dont la réduction de 25% pendant un an du montant minimum devant être retiré d’un Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Une manière de protéger – temporairement – l’épargne-retraite des Canadiens et des Canadiennes, selon le parti.

Les Libéraux promettent aussi d’augmenter le Supplément de revenu garanti (SRG) de 5% pendant un an, rapportant jusqu’à 652 $ de plus aux aînés à faible revenu, non imposable.

Criminalité: Le chef du Parti libéral a assuré qu’il combattra la circulation des armes de type militaire au Canada. Le programme de rachat des armes d’assaut sera toujours sur la table et il révoquera automatiquement les permis de port d’arme pour les personnes condamnées pour des crimes violents, notamment pour des violences conjugales.

Au niveau de la sécurité, les libéraux renforceraient aussi le Code criminel et les mises en liberté sous caution seraient plus strictes pour les crimes violents et organisés, notamment la traite d’êtres humains. Une législation pour faire du féminicide un crime au premier degré et une autre loi pour protéger les enfants contre l’exploitation sont aussi de mise, parmi d’autres mesures.