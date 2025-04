Élections fédérales: promesses de corridors énergétiques

Cependant, il veut abroger le projet de loi C-69, devenu la Loi sur l’évaluation d’impact. Celle-ci exige des autorités fédérales qu’elles limitent les impacts négatifs potentiels sur l’environnement et les communautés autour des projets de ressources et d’infrastructures.

Le chef libéral Mark Carney souhaite lui aussi alléger les procédures d’évaluation environnementale. Il veut notamment éviter que l’évaluation fédérale s’ajoute à la procédure d’examen pouvant exister dans les provinces.

«Risque de dérapage» en l’absence de «consentement social»

«En redonnant le pouvoir aux provinces, Mark Carney veut rapprocher la prise de décisions des citoyens afin de susciter plus facilement un consensus, analyse le professeur de science politique à l’Université du Québec à Rimouski, Yann Fournis. Mais dans certaines provinces, je ne suis pas sûr que la population se laissera convaincre que c’est la bonne chose à faire.»

Pour le chercheur, les corridors annoncés s’apparentent à des «projets omnibus» qui existent déjà dans l’Ouest canadien et en Australie : «Ils rassemblent plusieurs types de marchandises et de ressources pour lesquelles les problématiques et les contestations sont très différentes.»

«Ce nouveau cadre juridique où les évaluations environnementales et les consultations seront menées plus rapidement est piégeux. Il s’expose à des risques de protestations extrêmement vives, prévient-il. Le cout politique peut être très important et la bataille de l’opinion perdue à long terme.»