Énergie Est: le projet d’oléoduc controversé pourrait-il ressortir de terre?

Faute d’infrastructures de traitement adéquates, plus de 80% de la production albertaine d’or noir est en effet exportée vers le Midwest et le Texas par pipeline, explique Janetta McKenzie. Les raffineries transforment le pétrole lourd canadien en brut léger et l’exportent ensuite à l’international.

Économiquement inintéressant

Selon les experts, le silence actuel des entreprises du secteur pétrolier sur le sujet témoigne de leur désintérêt pour une proposition économiquement inintéressante et trop risquée.

En 2017, le coût d’Énergie Est était estimé à près de 16 milliards de dollars. «Aujourd’hui, compte tenu de l’inflation et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ce montant serait certainement beaucoup plus élevé et complètement déraisonnable», avertit encore Janetta McKenzie.

Charles Séguin croit que les compagnies préfèrent attendre les résultats des élections fédérales avant de se prononcer : «Si les conservateurs gagnent, ça pourrait être favorable, si ce sont les libéraux, ça s’augure très mal.»

Des corridors énergétiques, «vendeur électoralement»

Au-delà d’Énergie Est, Ottawa et les provinces ont récemment décidé de créer des corridors énergétiques nationaux afin de faciliter le transport et l’exportation du pétrole et du gaz naturel.