Élections fédérales: quelles promesses pour la culture francophone?

«Lui ou elle n’auront sa rémunération qu’une fois qu’il ou elle aura vendu son œuvre. […] C’est un peu comme si on ne finançait pas la recherche en sciences», illustre-t-elle.

Un secteur économique porteur

Selon l’Analyse de l’impact économique de la communauté culturelle canadienne-française en 2022, publiée en 2024, le secteur artistique et culturel de la francophonie canadienne a contribué pour 5,83 milliards $ au PIB du Canada en 2022 et généré plus de 36 100 emplois en 2021.

Souveraineté culturelle

Dans un contexte de guerre commerciale, mais aussi culturelle avec les États-Unis, Nancy Juneau rappelle que la francophonie canadienne a une contribution importante à apporter au débat sur la souveraineté culturelle.

«La francophonie est un des traits distinctifs de notre pays. C’est ce qui nous distingue, entre autres, des États-Unis. Les arts et la culture sont les véhicules qui viennent nourrir cette identité […] Cela n’aura jamais été aussi important de nous donner les moyens pour continuer à jouer ce rôle-là.»

La présidente de la FCCF veut croire que les demandes des francophones seront entendues au fédéral, comme ce fut le cas dans certaines provinces. Elle évoque le Québec, qui a récemment augmenté son budget à destination des arts, et du Nouveau-Brunswick, qui, «malgré une situation difficile et un déficit anticipé, a quand même augmenté de 2 millions l’enveloppe des arts et de la culture».