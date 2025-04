Élections fédérales: l’immigration francophone fera-t-elle l’unanimité?

Entre seuils et pourcentages

Liane Roy rappelle que tous les partis ont voté en faveur de la nouvelle Loi sur les langues officielles (à l’exception du député libéral Anthony Housefather), et que tout le monde était d’accord pour rétablir le poids démographique des francophones en situation minoritaire à 6,1%, soit celui du recensement de 1971.

Ce projet, inscrit dans la Loi, engage le gouvernement à assurer une immigration francophone à l’extérieur du Québec, peu importe l’identité du parti politique.

Les partis libéral et conservateur parlent tous les deux de réduire l’immigration générale au Canada, et ce, en fonction des capacités d’accueil comme le logement et en santé. Il est toutefois entendu que la proportion des immigrants entrant au pays qui parlent français ne doit pas diminuer.

Cela dit, même si le pourcentage d’immigrants francophones demeure le même, les chiffres baissent avec les seuils.

«Si ça diminue, c’est sûr que les cibles [le pourcentage d’immigrants francophones] devront augmenter, prévient Liane Roy. Quand ils ont diminué les seuils il y a quelques mois, le ministre Marc Miller a quand même ajusté les cibles du côté francophone pour pas qu’on soit pénalisés. C’est important de garder ça en tête.»