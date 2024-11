Poids démographique: les francophones ne doivent pas tout miser sur l’immigration

«C’est pour ça qu’on a toujours dit qu’on voulait jusqu’à 10, 12, jusqu’à 20% d’immigration francophone», insiste-t-elle.

«Vision incomplète de l’immigration»

Le poids démographique des CFSM dépasse les chiffres, selon Éric Forgues, met en garde contre une «logique strictement statistique» de l’immigration.

«Je pense toujours à ces questions en fonction du “faire société”. Il faut réfléchir à comment on bâtit des sociétés, des communautés. Si on perd de vue que la priorité est la vitalité des communautés, on risque de tomber dans une vision incomplète de l’immigration», prévient-il.

Pour lui, il doit y avoir une intégration des nouveaux arrivants francophones aux CFSM.

Le poids démographique des CFSM est souvent mesuré en fonction de la connaissance du français, fait remarquer le sociologue. Mais ce qui l’intéresse, «c’est de voir jusqu’à quel point ces gens-là qu’on dénombre participent à la vie en français, dans les communautés francophones, participent au “faire société” en français».