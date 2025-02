Une nouvelle vitrine numérique pour la musique francophone

Influenceurs

«C’est sûr que ce qui manque quand on est un artiste francophone, c’est justement des listes de lecture faites par ce qu’on appellerait des influenceurs de la musique francophone», remarque David Robquin, chargé d’accompagnement et de la mise en marché numérique à Association des professionnel.le.s de la chanson et de la musique (APCM).

Les listes de chansons en français sont la plupart du temps faites par des utilisateurs de la francophonie européenne, indique-t-il. «Donc, souvent ils vont avoir un regard moins porté sur ce qui se fait de l’autre côté de l’océan.»

Il voit l’arrivée de MUSIQC d’un bon œil: «Ça vient renforcer une offre qu’il n’y a pas forcément, en espérant que ça profite à des artistes de la francophonie canadienne et qu’ils puissent avoir ce regard au Québec, de regarder ce qui se fait plus à l’Ouest, plus à l’Est aussi avec l’Acadie.»

Entre 150 et 200 listes de lecture

MUSIQC devrait dans un premier temps comprendre entre 150 et 200 listes de lecture. «Évidemment, on va bonifier l’offre», assure Ariane Charbonneau.

Les listes sont composées par trois types de programmateurs et programmatrices: des spécialistes des genres musicaux, des artistes reconnus – comme Corneille, porte-parole de la plateforme – et des partenaires (évènements, associations, festivals, etc.).