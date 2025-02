Sons d’hiver: de la musique qui réveille

L’opus compte également plusieurs tableaux : The Way It Is sur la perception de la foi, La ville sur le besoin de se mélanger à la masse et St. Denis, en duo avec Louis-Jean Cormier, sur la distance entre les grandes villes et son chez-soi. Tout au long du disque, on retrouve d’autres excellentes pièces comme Le feeling, Partir pour revenir et Ici-bas.

Avec ce 2e disque, Ponteix nous interpelle sur nos origines et notre besoin d’explorer l’au-delà. Cet effort nous dévoile encore une fois toute la richesse de la plume de Mario Lepage.

Couleurs franco-ontariennes

En terminant, je n’arrive pas à croire qu’il y a à peine deux ans, l’un des meilleurs artistes du Grand Sudbury nous offrait un 6e opus. Edouard Landry tentait de séduire à nouveau les amateurs de musique franco-ontarienne avec son nouvel album Forteresse.

Dès les premières notes de la pièce Quarantaine, une certaine énergie engage l’auditeur dans une écoute profonde. Des musiques solides aux tendances rocks, folks, country et parfois progressives guident l’écoute.