Les Newbies et Improtéine revisitent 2024, pour le meilleur et pour le rire

Ménage à trois

Les Newbies remettent le couvert, chez eux. Christian Essiambre, Luc LeBlanc et André Roy nous invitent cette fois dans leur salon, à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

«On voulait avoir une ambiance encore plus chaleureuse. Ça donne vraiment l’impression d’une fête plus intime […] On joue à des jeux, on boit, on va aux toilettes, on raconte des histoires, on fait des contes», décrit André Roy, animateur et scénariste de l’émission.

Un party tout en rire, mais aussi en musique et en sketchs avec une grande brochette d’artistes, comme Robin-Joël Cool (lauréat d’un prix Gémeaux), Julie Ringuette, Les Hay Babies, Yao, Catherine Souffront et Tammy Verge.

«Des émissions telles que le Bye Bye, ils vont travailler beaucoup avec les mêmes invités. Nous, on se mouille, on risque, on essaie avec quelqu’un de nouveau. Ça va nous mettre toujours en danger, et ce danger-là nous plaît énormément», assure André Roy.

Documenteur (im)protéiné

À la barre de l’autre revue francophone, les cinq complices d’Improtéine mènent l’enquête dans un faux documentaire décapant, «qui explique les fausses raisons derrière la vraie actualité», précise l’un des membres, Vincent Poirier.