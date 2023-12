Les spéciaux de fin d’année, plein fun sur l’actualité

Quant aux cinq comparses d’Improtéine, ils joueront aux apprentis journalistes en quête des fausses raisons derrière les vraies informations qui ont marqué l’actualité ontarienne et franco-ontarienne.

Ils offriront aux téléspectateurs un faux documentaire de trente minutes retraçant leurs «presque recherches» et leurs «presque enquêtes», selon les mots de Nadia Campbell, l’une des cinq improvisatrices du groupe.

Démêler le vrai du faux

«L’actualité, c’est l’élément déclencheur. À partir de là, on explique les évènements à notre sauce, on lance de fausses pistes, on prend plaisir à embrouiller le public», partage-t-elle.

«À l’ère de la postvérité, on s’amuse sur cette ligne entre actualité et fiction. On joue avec les vraies fausses nouvelles», renchérit David Baeta, producteur d’Improtéine expose 2023.

Des acteurs joueront également de faux personnages, tandis que de vraies personnalités franco-ontariennes endosseront leur propre rôle.