Le Grand ménage des Fêtes célèbre l’année 2022 dans la francophonie canadienne

Marie-Hélène Thibert émeut avec War Is Over de John Lennon, entonnée avec deux chorales de Moncton.

Le Grand Ménage des Fêtes, c’est un party de cuisine, proposent Guy Boutin, chef de la production originale des provinces de l’Ouest et des territoires du Nord à Unis TV, et André Roy, idéateur, animateur, comédien, scénariste, metteur en scène et producteur.

Une troisième expérience

Pour la première fois après deux ans de contraintes imposées par la santé publique, les animations et les portions musicales du Grand Ménage ont été tournées dans l’atmosphère intime d’un bar, devant un public sans masque.

«On a été vraiment mieux servis, cette année: dans les deux premières années, tout ce qui retenait l’attention, c’était la fameuse covid», lance André Roy. Cette fois, «on dirait qu’on se sentait plus libres, on pouvait varier un peu plus les sketchs et on a pris plus de risques…»

L’expérience a fait son chemin, aussi. «On trouve plus nos couleurs et on réussit à se démarquer des autres émissions de fin d’année», estime un André Roy qui a grandi en écoutant le Bye Bye, célèbre revue de la télévision publique pancanadienne.