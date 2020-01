UnisTV : qu’est-ce qui vous fait rire?

Réalisée par Ryan Doucette et Marcel Gallant, la série comporte 13 épisodes d’une durée de 24 minutes, disponibles en rattrapage web pour les 7 jours suivant la diffusion télé à tv5unis.ca/le-sens-du-punch.

Avant d’entreprendre la rédaction de son prochain one man show, Alex a besoin de se nourrir et de tester ses gags aux quatre coins du pays. À chaque épisode, il entre dans l’univers particulier d’un humoriste, apprend de son expérience et espère devenir encore plus drôle.

On retrouvera cette saison les humoristes Martin Perizzolo (festival RIEN de Caraquet), JC Surette (labyrinthe de maïs à Memramcook), Bass Levesque (Moncton), Jean-Thomas Jobin (Montréal), Solange LeBlanc (Pays de la Sagouine, Bouctouche), Didier Lambert (Montréal), Micheline Marchildon (Winnipeg), Patrick Groulx (Québec), Gabriel D’Almeida Freitas (Sudbury), Stéphane Fallu (Chambly), Neev (Montréal), Korine Côté (Montréal).