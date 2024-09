TFO veut refléter l’évolution des communautés francophones

Les principales différences avec la programmation de cette année résident dans un accent plus marqué sur la diversité et l’inclusion, en réponse à l’évolution des communautés francophones de l’Ontario de plus en plus issues de l’immigration.

Selon Marianne lambert, il est essentiel que cela se reflète dans les contenus de TFO afin que chacun puisse s’y reconnaître et s’identifier.

Radio-Canada et TFO unissent leurs forces

Radio-Canada s’associe à TFO pour proposer dès cet automne des contenus éducatifs en français sur ses plateformes Tou.tv et OHdio. À travers ce partenariat, les deux boîtes visent à promouvoir les productions francophones à travers le Canada.

À partir du 5 novembre, une sélection de séries ciblant les préadolescents, adolescents et adultes sera disponible, enrichissant l’offre francophone sur les différentes plateformes.

«Nous sommes ravis de collaborer avec Radio-Canada pour élargir l’accès à notre programmation originale éducative et culturelle et la représentativité des communautés francophones en situation minoritaire en Ontario et au Canada», précise Sonia Boisvert.