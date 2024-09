Retour aux «fondamentaux» pour les élèves de l’Ontario, selon le ministère

La rentrée scolaire de ce 3 septembre est placée sous le signe de la concentration des élèves, selon le ministère de l’Éducation de l’Ontario, qui fait grand cas de son plan «le plus ambitieux du Canada» de réduire l’utilisation des téléphones cellulaires et d’interdire le vapotage dans les écoles.

«En raison de la quantité d’avis et d’alertes qu’ils envoient continuellement, il n’est surprenant pour personne que les téléphones cellulaires soient une source constante de distraction», selon la nouvelle ministre de l’Éducation Jill Dunlop.

Auparavant ministre des Collège et Universités, elle a remplacé Todd Smith le 16 août. L’ex-ministre de l’Énergie avait été nommé à l’Éducation (et Stephen Lecce l’avant remplacé à l’Énergie) le 6 juin, mais il a finalement décider de quitter la politique pour accepter un poste chez le constructeur de réacteurs nucléaires Candu.

Sources de distraction

«En éliminant les sources de distraction, les élèves pourront se concentrer sur leurs études, dont le programme comprend des cours modernisés en affaires et commerce et exploration de carrière et en éducation technologique», indique encore Jill Dunlop.

Par ailleurs, cette année scolaire 2024-25 «s’annonce comme la première depuis des années qui ne sera pas menacée par des perturbations liées à une pandémie ou par des négociations avec les syndicats d’enseignants».