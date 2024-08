La démission du ministre de l’Éducation, Todd Smith, vendredi, a forcé le premier ministre ontarien Doug Ford à effectuer un quatrième remaniement ministériel en moins d’un an. Jill Dunlop devient la nouvelle ministre de l’Éducation et remet le ministère des Collèges et Universités au député de l’Est ontarien, Nolan Quinn.

En juin, M. Ford avait effectué son plus grand remaniement ministériel depuis son arrivée au pouvoir, en 2018, et avait ainsi concocté le cabinet des ministres le plus nombreux de l’histoire de l’Ontario.

Il en rajoute encore.

Vols d’automobiles et libérations sous caution

Il a promu le député Kevin Holland à titre de ministre associé des Forêts et des Produits forestiers, une nouvelle branche qui sera ajoutée au ministère des Richesses naturelles.

Graham McGregor sera, quant à lui, ministre associé de la Lutte contre le vol d’automobiles et de la Réforme relative aux mises en liberté sous caution, un poste qui n’existait pas jusqu’ici. Il servira au sein du ministère du Solliciteur général.