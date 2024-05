Flou autour de la «nouvelle» interdiction des cellulaires en classe

De plus, les élèves n’auront pas accès aux médias sociaux à partir des réseaux et appareils scolaires. Et, gare aux récalcitrants, car désormais, les bulletins scolaires contiendront des commentaires sur le niveau de distraction des élèves en classe.

Appui des conseils scolaires

«Les enseignants tiennent à cœur l’apprentissage de leurs élèves et souhaitent toujours maximiser le temps d’apprentissage en classe et éviter les distractions qu’apporte le cellulaire… Il va sans dire que ces mesures appuieront le personnel des écoles dans la mise en œuvre des règles entourant l’utilisation des cellulaires», se réjouit Tricia Verreault, surintendante de l’éducation au Conseil scolaire Viamonde.

Même son de cloche pour Samuel Gélinas, directeur de l’école secondaire Norval-Morrisseau à Richmond Hill. «Je soutiens cette décision dans la mesure où elle renforce le message auprès des familles, des élèves et du personnel éducatif quant à l’impact sur l’engagement scolaire et l’apprentissage des élèves.»

En revanche, ça sonne occupé du côté du Conseil scolaire catholique MonAvenir. En effet, contacté par l-express.ca à ce sujet, le Conseil a décliné l’invitation de s’exprimer.

Pourtant, dans une récente lettre adressée aux parents et aux membres de la communauté, la directrice de l’éducation Nicole Mollot confirme que «le Csc MonAvenir soutient ces mesures qui visent à favoriser l’apprentissage en limitant les distractions».