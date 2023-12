Retour de La vie compliquée de Léa Olivier sur TFO

À partir du 14 janvier, la série La vie compliquée de Léa Olivier fera son apparition pour sa troisième et ultime saison sur TFO tous les dimanches à 12h et à 18h. Le média public franco-ontarien TFO propose ces épisodes de 30 minutes en exclusivité pour quatre mois.

Si vous n’avez pas encore visionné les deux premières saisons de 12 épisodes chacune, TFO propose une séance de rattrapage en rediffusant les épisodes les samedis et dimanches de 16h à 18h du 23 décembre au 7 janvier.

Options et défis pour Léa

Ayant passé son été en camp de vacances, l’héroïne de la série, Léa, interprétée par Laurence Deschênes, doit faire face aux multiples défis qu’elle va rencontrer. Entre son travail à temps partiel, des questions sur son choix d’orientation et des difficultés en sciences, les nouvelles aventures de Léa ne risquent pas de vous ennuyer.

La jeune Léa doit également faire face au divorce de ses parents. Et pour ne rien arranger, elle se retrouve dans un nouveau triangle amoureux avec Alex et Olivier. Ses aventures sont racontées à travers des échanges de courriels, de chats et de SMS.

Une série littéraire de renommée mondiale

Cette série est inspirée par les romans à succès de Catherine Girard-Audet, vendus à plus d’un million d’exemplaires au Canada, en Belgique et en France. Les livres sont vendus depuis plus de 10 ans. Le dernier tome de La vie compliquée de Léa Olivier a d’ailleurs été publié en novembre dernier.