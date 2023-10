Route incontournable vers la réussite: l’échec

La solution face à l’échec

Les échecs causent de l’anxiété, car en situation d’échec, on est anxieux de ne pas avoir été à la hauteur, et donc de se décevoir ou de décevoir les autres. De plus, selon Daniel Nadon, «il n’est pas facile d’énoncer tout haut ce que l’on ressent».

Daniel Nadon conseille donc de pratiquer l’essai-erreur. Il s’agit d’essayer de trouver une solution à un problème par tâtonnement.

Même si on est face à une erreur, il faut réessayer jusqu’à trouver la solution ou ne plus avoir envie de la trouver. «On ne sait pas combien de fois on va se tromper avant de réussir.»

Selon Daniel Nadon, il faut «supprimer nos pensées irréalistes qui ne collent pas avec la réalité».

«La chose la plus importante est de changer la perception de l’erreur. On la perçoit souvent comme un reflet négatif de nos compétences, mais c’est une incontournable route vers la réussite.»