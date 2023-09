Des séries originales à TFO cette saison

Dans Micro et boussole, on suivra la journaliste Inès Rebei alors qu’elle visite des communautés du Nord de l’Ontario. Découvrez des endroits étonnants, des activités remarquables et plongez dans la splendeur sauvage et la culture régionale.

Les documentaires Photographes voyageurs, Mon:24 et Tous les parfums du monde viennent compléter l’offre cet automne.

Du cinéma d’exception

Les cinéphiles seront comblés avec une sélection de films classiques, contemporains et d’auteur. Les vendredis soirs en septembre, découvrez une sélection de films présentés au TIFF.

Le 9 et le 10 septembre, retrouvez deux chefs-d’oeuvre d’Orson Welles, tandis que des films de Michelangelo Antonioni seront présentés les 16 et 17 septembre.

Les samedis et dimanches soirs d’octobre, la programmation de TFO mettra en avant des films réalisés par des femmes. Et chaque lundi d’octobre, on retrouvera un film de Catherine Deneuve.