Beau Nectar et Mclean en route vers les Trille Or 2025

Le duo féminin Beau Nectar et l’auteur-compositeur-interprète Mclean dominent les nominations en vue du 13e gala des prix Trille Or de l’APCM (Association des professionnels de la chanson et de la musique) qui aura lieu les 27, 28 et 29 mai à Ottawa.

Beau Nectar (Marie-Clo et éemi) récolte neuf nominations, notamment dans les catégories Groupe, Pop, Album et Chanson. McClean est mentionné sept fois, entres autres pour Artiste solo et lui aussi Pop, Album et Chanson.

Les groupes Les Rats d’Swompe et De Flore suivent de près avec six nominations chacun. Mehdi Cayenne, Mimi O’Bonsawin, JOLY et Alexis Normand en ont quatre.

L’événement bisannuel, qui sera encore animé par Éric Robitaille, de Radio-Canada, souligne l’excellence musicale de l’Ontario et des provinces de l’Ouest. Cette année, 42 projets sont en nomination dans 22 catégories, incluant le Coup de coeur du public.

Nominations Trille Or 2025 par catégorie

Artiste solo: JOLY, Kelly Bado, Mclean, Mehdi Cayenne, Mimi O’Bonsawin.