Les Bilinguish Boys en vedette au gala de la musique country

Six artistes sont en nomination dans la catégorie francophone du prochain gala de la musique country de l’Ontario, qui aura lieu les 31 mai, 1er et 2 juin à Mississauga.

Il s’agit de:

Depuis 2019, la Country Music Association of Ontario (CMAOntario) inclut une catégorie «artiste ou groupe francophone de l’année» à son festival annuel.

Stef Paquette

Par ailleurs, le chansonnier franco-ontarien Stef Paquette participera le 31 mai à l’événement d’ouverture, Songwriters in the Round, où lui et les artistes Amanda Rheaume, Griffen Palmer et Suzie Ungerleider raconteront la genèse de certaines de leurs chansons.

Le 1er juin, un concert gratuit au Celebration Square mettra en vedette Les Bilinguish Boys (Stef Paquette, Édouard Landry et Dayv Poulin), Jason Blaine, Karli June, Mackenzie Leigh Meyer, Lemon Cash et Abby Stewart.