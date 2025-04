Élections canadiennes: le contraste a gagné

On serait tenté de dire la même chose du Parti vert et du NPD, si on considère leurs membres comme des Libéraux un peu plus pressés ou radicaux, qui devraient plutôt s’activer au sein du Parti libéral. Comme on trouve divers courants de pensée qui ne cohabitent pas toujours en parfaite harmonie au sein du Parti conservateur, mais qui travaillent ensemble parce que la victoire en dépend.

Succès

Et quid de la réforme électorale? Personne n’en a parlé. Je ne sais pas quels résultats aurait donnés un système à choix hiérarchisés dans chaque circonscription, mais c’est un chantier qu’on ne doit pas abandonner. (Et la monarchie? OK, j’arrête ici!)

Les Canadiens ont confié un quatrième mandat aux Libéraux, qui est surtout un premier mandat à Mark Carney. Reconnaissons que ses défis sont aussi nos défis à tous. Souhaitons-lui et souhaitons-nous bon succès.