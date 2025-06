15 ans d’action pour la santé en français: l’Entité 4 trace les prochaines étapes

Par ailleurs, un programme de formation en français langue seconde a été lancé en partenariat avec le Collège Boréal à Barrie, visant à renforcer les compétences linguistiques et culturelles des professionnels de la santé. Cette initiative a permis à 55 participantes et participants d’acquérir des outils concrets pour mieux répondre aux besoins des patients francophones.

2024-2025 : une gestion budgétaire stable pour l’Entité 4

L’Entité 4 clôture l’exercice 2024-2025 avec un budget équilibré de 744 013 $, soutenu par un financement principal de 654 064 $ provenant de Santé Ontario. À ce montant s’ajoutent une contribution de 80 000 $ de la Fondation canadienne des relations raciales et 11 283 $ en contrats de service.

Les charges sont principalement composées des salaires et avantages sociaux (565 330 $), des honoraires professionnels (69 426 $) et des frais de déplacement (15 216 $). Les dépenses connexes à l’administration, aux télécommunications et aux assurances demeurent sous contrôle.

Répondre au défi démographique

«Nous avons adopté une nouvelle vision: celle d’une francophonie audacieuse au service de communautés en santé», explique Dominic Giroux, président-directeur général de l’Hôpital Montfort.

Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau plan stratégique 2024-2028, l’Hôpital Montfort a mené l’an dernier une vaste consultation non seulement dans l’Est ontarien, mais également à Toronto, London et dans le Nord de la province.