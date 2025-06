Vie privée et Services en français: rencontre de deux commissaires

Par ailleurs, si à première vue le lien entre les deux bureaux ne saute pas aux yeux, il existe bel et bien, comme le souligne Patricia Kosseim. «Le lien réside d’abord dans le fait que nous sommes deux bureaux indépendants de l’Assemblée législative. On défend aussi des droits, qu’il s’agisse des droits linguistiques ou des droits à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée, et on le fait au moyen de l’éducation proactive, des recommandations, des enquêtes ou des plaintes. Nous avons donc beaucoup en commun.»

Les plaintes n’ont de cesse d’augmenter

Quant aux incontournables données, les interventions n’ont pas forcément mis l’accent sur les chiffres respectifs des deux commissariats. Le rapport annuel 2024 du CIPVP ne sera publié que dans quelques jours, mais on nous révèle qu’il y a eu plus de 3600 plaintes reçues en 2024 pour cet organisme, soit une augmentation de 15% par rapport à 2023, et de 40% par rapport à 2022.

Même constat pour le CSF, qui a enregistré 395 cas entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, en hausse de 2,3% par rapport à l’exercice précédent, et de 43% par rapport à celui de 2022.

Voilà pour la grande histoire! Quant à la petite, à l’instar de la lieutenante-gouverneure de la province, la commissaire à l’Information et à la Protection de la vie privée de l’Ontario est la première femme bilingue à occuper ce poste… et elles étaient réunies sous le même toit!