206 diplômés du Collège Boréal à Toronto!

«Le diplôme collégial est intéressant certes, mais il ne suffit pas pour ce que je souhaite faire plus tard. Au vu de mon statut migratoire actuel, dès la fin de mes études, je me suis lancé dans le milieu du travail. Cependant, j’envisage de poursuivre mes études plus tard, une fois que j’aurai décroché ma résidence permanente», confie Nada Ait Labsir, fraîchement diplômée en Administration des affaires. Elle a d’ores et déjà décroché un travail au sein du ministère de l’Éducation.

Même son de cloche du côté de Gilles Marchildon. Bien qu’il admette que le Collège Boréal n’effectue guère de suivi statistique sur la proportion des étudiants qui repartent dans leur pays d’origine, alourdis par le savoir, il déclare: «Je pense que certains vont rentrer dans leurs pays d’origine pour continuer à évoluer en tant que professionnels.»

«Toutefois, on sait qu’il y en a beaucoup qui cherchent et obtiennent un emploi au Canada afin, éventuellement, de faire une demande de résidence permanente.»

Pas d’impact de la décision fédérale sur les inscriptions

Quant à savoir si la décision du gouvernement fédéral relative à la réduction du nombre de permis d’études délivrés aux étudiants étrangers aurait un impact négatif sur les prochaines inscriptions, le directeur du campus torontois n’est pas de cet avis, bien au contraire.

«Je n’ai pas l’impression que cela aurait des conséquences parce qu’entre autres, on a eu une augmentation de 15% l’automne dernier. Aussi, si on compare le nombre d’étudiants de cette session d’hiver avec l’année dernière, on obtient une augmentation de 44%.»