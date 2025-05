HEC Montréal et le Collège Boréal accompagneront les entrepreneurs francophones

«Le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal est fier de s’associer au Collège Boréal pour renforcer les liens entre les écosystèmes d’affaires francophones du Québec et de l’Ontario», déclare le professeur Luis Felipe Martinez Cisneros, fondateur et co-directeur du Pôle.

«Cette collaboration permettra non seulement de stimuler l’innovation et les occasions de croissance pour les entrepreneurs de part et d’autre, mais aussi de créer un espace propice aux échanges d’expertises, au maillage et à la co-création.»

Pôle international

Le Pôle entrepreneuriat – HEC Montréal figure parmi les 10 incubateurs et accélérateurs les plus performants reconnus par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec dans le cadre de la Stratégie québécoise de recherche et d’investissement en innovation.

38% des activités du Pôle ont une portée ou des opérations à l’international, et plus de 100 millions $ de financement ont été levés par ses diplômées et diplômés.

Il propulse cinq programmes d’accompagnement en entrepreneuriat, de la préincubation à l’accélération. Depuis la création de ces programmes en 2013, il a accompagné plus de 750 entrepreneures et entrepreneurs, créé plus de 600 emplois et organisé plus de 675 événements et activités destinés à la communauté entrepreneuriale.