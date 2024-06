Les services de santé en français: défi de communication et de visibilité

«Ces rencontres permettent de tisser des liens, d’informer le public et de garantir à chacun l’accès à des soins de qualité dans sa langue maternelle.»

Par ailleurs, selon lui et d’autres participants, des efforts accrus en matière de communication et de promotion s’avèrent indispensables pour mieux faire connaître ces services essentiels et en faciliter l’accès.

Sandra Smith: pionnière des services de santé en français à Toronto

La présence de Sandra Smith, vice-présidente, Personnes, Culture et Équité et chef des ressources humaines du Women’s College Hospital, a été saluée par le directeur général d’Entité 3 ainsi que par les autres participants.

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le système de santé de l’Ontario, Mme Smith s’est distinguée par son engagement en faveur des services de santé en français, allant jusqu’à être la principale instigatrice de la désignation de son hôpital à offrir des services de santé en français à Toronto.

«En 2021, nous avons reçu avec une grande fierté la désignation en tant qu’agence de services publics en vertu de la Loi sur les services en français. Nous croyons fermement que la communauté francophone a le droit de recevoir des soins de santé dans la langue de leur choix», souligne Sandra Smith.