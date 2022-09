Santé en français: l’Entité 3 veut inverser le «cercle vicieux» de l’offre et de la demande

Alors que la pandémie a braqué les projecteurs sur «l’importance accrue d’un système de santé plus accessible et plus équitable», l’Entité 3 se dit déterminée à poursuivre ses efforts d’optimisation de la planification des services de santé en français.

L’Entité 3 est l’un des six organismes qui conseillent les agences régionales du ministère de la Santé devant être fusionnées dans la super-agence Santé Ontario. Elle tenait sa 12e assemblée générale annuelle en ligne le 16 septembre.

Présidée par Solange Belluz et dirigée par Constant Ouapo, l’Entité 3 planifie et contribue à la mise en place des services de santé en français au centre-ville de Toronto et sa grande banlieue Ouest.

L’Est et le Nord de Toronto jusqu’à la baie Géorgienne sont couverts par l’Entité 4.

Obligation de progrès

«Notre mission est une œuvre collective de longue haleine», a rappelé le directeur général.