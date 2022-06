Immigrants: combler la pénurie dans un système de santé «décourageant»

«On a vu l’ampleur du manque de main-d’œuvre, particulièrement en santé durant la pandémie.» Le réseau aide aussi à la reconnaissance des diplômes des immigrants, fait-elle valoir.

Appel à l’action du domaine de la santé

L’annonce fédérale a été faite le jour du lancement de la Conférence nationale sur le leadership en santé (CNLS), tenue virtuellement les 6 et 7 juin par SoinsSantéCAN et le Collège canadien des leaders en santé (CCLS). Le thème de cette année: «Exploiter le plein potentiel de notre leadership et de nos effectifs pour améliorer la santé».

À travers un appel à l’action aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les deux organisations demandent la mise en œuvre de «cinq solutions durables pour s’attaquer aux causes profondes de la crise de la main-d’œuvre en santé».

L’une des recommandations est que les gouvernements prennent «le leadership dans l’élaboration et la coordination d’une stratégie nationale de ressources humaines en santé».

Rendre certaines disciplines plus attrayantes

SoinsSantéCAN et le CCLS demandent aussi des investissements supplémentaires «pour rendre certaines disciplines plus attrayantes, améliorer les conditions de travail et clarifier les cheminements de carrière, en particulier pour les préposés aux bénéficiaires, les aides-soignants, les médecins et les infirmières».