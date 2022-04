Services de santé en français: mieux planifier dans le Grand Toronto

Comment améliorer l’accès aux services de santé en français dans le Grand Toronto? C’est une question difficile, mais cruciale pour la communauté qui a animé les participants du forum de l’Entité 3 le 25 mars.

L’agence de planification de services de santé en français a convié les experts du secteur au Collège Boréal pour parler de leurs initiatives.

«Notre mission est d’établir des partenariats stratégiques et d’assumer un rôle de leadership dans la planification, l’élaboration et la mise en œuvre des services de santé en collaboration avec la communauté francophone, le système de santé publique et les fournisseurs de services de santé grâce à la sensibilisation à l’offre active en français», résumait en septembre 2020 sa présidente, Solange Belluz.

L’Entité 3 a vu son mandat étendu jusqu’en 2023. l-express.ca dresse le panorama des défis qui attendent les planificateurs.

Droit à la santé en français

La Loi sur les services en français de l’Ontario, modernisée à l’automne, a réaffirmé le droit d’accéder aux services de santé en français dans les 26 régions désignées.