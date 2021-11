32 lits francophones de soins de longue durée prévus pour 2025 à Georgetown

En 2025, le centre de soins de longue durée Bennett, à Georgetown, en banlieue nord-ouest de Toronto, accueillera 94 nouveaux lits, dont 32 dédiés aux francophones.

Cette unité sera reconnue comme la deuxième plus grande unité francophone du sud-ouest de l’Ontario. Après le Pavillon Omer Deslauriers, l’étage de 37 lits dans le foyer Bendale Acres à Scarborough.

Plus de 700 aînés sont sur des listes d’attentes de foyers dans le Grand Toronto. Le besoin est donc pressant dans la communauté.

Afin de combler ce manque, l’Entité 3 de planification des services de santé en français s’est rapprochée de Bennett Village, dans la région de Halton. Ce centre à but non lucratif fournit à ses résidents des soins de qualité depuis plus de 20 ans.

Ils ont présenté ensemble un projet d’extension du centre de soins de longue durée au ministère de la Santé de l’Ontario, qui l’a accepté l’année dernière.