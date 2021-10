Foyers de soins de longue durée: l’Ontario veut améliorer les services aux francophones

Dans la circonscription de Natalia Kusendova, il n’existe aucun lit désigné «francophone», déplore-t-elle. Même si certains foyers font des efforts pour jumeler les résidents avec du personnel qui est en mesure de leur offrir des services dans leur langue maternelle.

Retour à la langue maternelle en fin de vie

«Étude après étude, on nous dit que les résidents se portent beaucoup mieux s’ils peuvent communiquer dans leur langue maternelle. En soins de longue durée, 68% des résidents ont un diagnostic de démence, et on sait que plusieurs d’entre eux reviennent à leur langue maternelle, au fur et à mesure que la maladie progresse.»

Natalia Kusendova propose notamment des stratégies pour augmenter la main-d’œuvre bilingue dans ce secteur, d’améliorer la collecte de données spécifiques aux francophones et d’encourager les établissements qui offrent des services en français à demander une désignation officielle en vertu de la Loi sur les services en français.

Rétention des travailleurs de soutien

Par ailleurs, le gouvernement de l’Ontario a prolongé récemment jusqu’au 31 mars 2022 l’augmentation de salaire temporaire des préposés aux services de soutien à la personne et des travailleurs de soutien direct.

Depuis le 1er octobre 2020, la province a investi plus de 1,3 milliard $ pour augmenter temporairement ces salaires. La dernière prolongation, évaluée à 373 millions $, comprend: