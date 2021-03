Soins de longue durée: l’Ontario financera 80 projets d’expansion

«Les soins de longue durée sont en crise, et ce depuis des années. L’Ontario doit ajouter 50 000 lits, augmenter le personnel jusqu’à ce que nous puissions offrir à chaque résident quatre heures de soins pratiques et d’attention chaque jour, et se débarrasser des entreprises à but lucratif qui laissent les parents et grands-parents bien-aimés vivre et mourir dans des conditions horribles durant la pandémie», peut-on lire dans un communiqué envoyé par le parti.

Augmentations salariales

Le gouvernement a aussi annoncé cette semaine le prolongement des augmentations salariales temporaires des préposés aux bénéficiaires de la province jusqu’au 30 juin.

En octobre 2020, la province avait annoncé ce soutien dans son plan de préparation à la CoViD-19 durant l’automne.

Ces augmentations salariales temporaires visent à attirer et à retenir la main-d’œuvre «nécessaire pour fournir un niveau élevé de soins, en particulier pendant la pandémie de CoViD-19».

Formation de 8200 préposés

Rappelons que la province a récemment annoncé un investissement de 115 millions $ pour accélérer la formation de 8200 nouveaux préposés aux bénéficiaires.