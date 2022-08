Réforme de la santé: «Ma mère se serait laissée mourir»

Monique Bourgouin s’est éteinte le 29 juillet, à l’âge de 89 ans.

Projet de loi 7

Des «patients NSA», il y en a beaucoup en Ontario: 6000, pour être exact, selon les données de la province, et 2000 sont sur une liste d’attente pour une place en FSLD.

Et ces jours-ci, la crise qui a engendré la fermeture de plusieurs services d’urgence ces derniers mois force le gouvernement Ford à chercher des solutions pour libérer des lits.

Dans sa quête de remèdes, le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, s’est tourné vers ces «patients NSA».

Son projet de loi «pour plus de lits et de meilleurs soins» (c’est son titre officiel) autorisera leur transfert temporaire si le lit qu’ils occupent est prisé et que leur établissement de choix n’est pas disponible.