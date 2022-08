Les cliniques privées à la rescousse des hôpitaux de l’Ontario

Le ministère de la Santé envisage également d’accroître la capacité chirurgicale de la province en augmentant le nombre d’opérations effectuées dans des établissements de santé indépendants.

En conférence de presse, la ministre de la Santé Sylvia Jones n’a pas voulu indiquer si une augmentation du nombre de cliniques privées était dans les cartes pour l’Ontario.

Envoyer les aînés ailleurs

La province a aussi déposé un projet de loi qui fera en sorte que les aînés hospitalisés en attente d’une place en foyer de soins de longue durée (FSLD) soient transférés dans un établissement alternatif «temporaire»… Possiblement dans une communauté autre que la leur, jusqu’à ce qu’une place se libère dans le foyer de leur choix.

Ainsi, 200 patients hospitalisés depuis six mois et en attente d’une place en FSLD seront déplacés dans les trois mois qui suivent, et 1300 personnes devraient être déplacées d’ici mars 2023.

Le ministre des Soins de longue durée, Paul Calandra, assure que personne ne sera déplacé «de force». Cette stratégie devrait libérer 250 lits d’hôpital au cours des six premiers mois de la mise en place du plan.