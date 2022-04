La santé mentale, c’est aussi la santé!

Le Centre travaille avec des psychiatres, et en partenariat avec d’autres institutions, comme l’hôpital SickKids et CAMH.

À la Clinique de psychothérapie francophone de Toronto, les thérapeutes n’ont jamais reçu autant de demandes. Isabelle Bonsaint explique que les difficultés apparaissent souvent en raison d’épreuves de la vie (perte d’emploi, de logement, deuil, déménagement…).

Les travailleurs de premières lignes aussi

Avec la pandémie, les travailleurs de premières lignes, très sollicités, ont souvent tenu bon par nécessité. Mais ils doivent faire très attention au contrecoup et à la prise de conscience de l’épuisement accumulé.

Donna, une autre thérapeute, a observé que la pandémie a fait remonter des déséquilibres anciens chez beaucoup de ses patients. Le calme et le vide des moments de confinement ont favorisé l’introspection.

Et le climat de tension ambiante, la difficulté à subir l’enfermement et l’isolation, le rappel régulier de la maladie et l’idée de la mort – voire le deuil pour certains – ont servi de déclencheurs.