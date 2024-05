Oasis Centre des femmes: haro sur le sextage et la sextortion

«Notre gouvernement prend très au sérieux son engagement en matière de cybersécurité, et nous mettons tout en œuvre pour que les habitants de cette province puissent travailler et jouer en ligne en toute sécurité et en toute confiance.»

La cybersécurité simplifiée pour les enfants

Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il n’est pas facile d’expliquer la cybersécurité aux enfants. À cet effet, il propose un article montrant des façons de simplifier le message et utiliser des exemples que les enfants comprennent facilement.

On y explique entre autres ce que sont l’«hameçonnage» (techniques de leurre), les «maliciels» (malware en anglais: logiciel malveillant qui infecte votre ordinateur) et la sécurité des comptes et des réseaux. On y retrouve un cahier d’exercices pour enfants qui inclut des jeux, ansi que des conseils pour assurer la cybersécurité de toute la famille.