Partenariat communautaire pour la demande active de services de santé en français

Les aînés (la moitié des personnes sondées) se débrouillent mieux que les autres, tandis que les immigrants francophones sont plus souvent servis en anglais et sont moins bien informés de leurs droits (94% des immigrants disent avoir «besoin d’en savoir plus sur la demande active».

Les aînés demandent plus souvent des services en français… et ont plus de succès à en recevoir que la population francophone en général et les immigrants.

Les Entités se concertent

Lors de la conférence de presse, au siège social du Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), les responsables de l’Entité 3 étaient épaulés de leurs homologues des Entité 4 (le Nord de Toronto jusqu’à la Baie Géorgienne), Entité 2 (Hamilton-Niagara) et Entité 1 (le Sud-Ouest ontarien jusqu’à Windsor).

Ces entités travaillent de moins en moins en silos. Les DG des Entités 1 et 2 ont raconté avoir mis leurs expertises en commun, après avoir découvert que l’un avait de bonnes relations avec les professionnels bilingues et l’autre en matière de soutien aux fournisseurs de services.

Les Entités 1 et 2 ont également mené un sondage révélant que 50% des francophones se décourageaient face à l’absence d’offre active de services en français, et cessaient d’en demander. «15% des francophones doivent être accompagnés et 10% s’automédicamentent, faute d’obtenir des instructions dans leur langue», indiquent les DG Paul Levac (1) et Annie Boucher (2).