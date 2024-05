Forum sur l’offre active des services de santé en français dans le Grand Toronto

Lundi 3 juin, Entité 3, Santé Ontario et six partenaires invitent la communauté francophone du Grand Toronto à participer à un forum sur l’offre active des services de santé en français dans la région.

Modéré par Florence Ngenzebuhoro, ce forum permettra aux participants – membres de la communauté, prestataires de soins de santé, décideurs politiques, dirigeants d’organismes – d’échanger avec des fournisseurs bilingues engagés à servir les francophones.

L’activité est destinée à tous ceux qui souhaitent «recevoir des informations utiles sur les services disponibles et comment y avoir accès».

Dialogue direct

Cet événement vise également à renforcer la collaboration et à créer un dialogue direct entre les prestataires de soins bilingues et la communauté francophone, tout en encourageant une meilleure collaboration entre les acteurs impliqués dans la planification et la prestation de ces services afin de faciliter la mise en oeuvre de «l’offre active».

Les partenaires d’Entité 3 et de Santé Ontario, ici, sont le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT), les Centres d’Accueil Héritage (CAH), Women’s College Hospital, l’Équipe de santé familiale de Credit Valley, le Centre de santé communautaire de Rexdale et The Access Point.