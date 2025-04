Pénurie de soignants francophones: les Entités 3 et 4 mobilisent les acteurs

Une représentativité gouvernementale remarquée

Parmi les intervenants, plusieurs représentantes et représentants institutionnels ont pris part aux échanges. Le ministère de la Santé était représenté par Sean Twyford, sous-ministre adjoint responsable des services en français, accompagné de Hanna Ziada, directrice des Services aux Autochtones, Francophones et Groupes prioritaires, et de Kimberly Alvarado, gestionnaire de l’Unité des services en français.

Également présente: Roxanne Hotte, sous-ministre adjointe au ministère des Affaires francophones. Carl Bouchard, commissaire aux services en français de l’Ontario, et des représentants du Collège Boréal ont également pris la parole. Cette forte représentativité gouvernementale a été saluée comme un signe d’engagement envers les enjeux soulevés.

Une suite déjà amorcée

Le forum a permis de recueillir de nombreuses recommandations qui seront analysées, consolidées et publiées dans un rapport. Celui-ci servira de base à une feuille de route opérationnelle, élaborée en collaboration avec les parties prenantes.

«Quand on travaille avec une communauté, il faut prendre le temps de l’écouter, de la consulter», affirme Oureye Seck. Elle précise qu’un retour vers la communauté est prévu pour valider les propositions formulées. L’objectif à long terme est de bâtir des solutions adaptées aux réalités vécues sur le terrain.

Vers une offre de soins équitable et adaptée

En misant sur la collaboration entre gouvernements, institutions de formation, organismes communautaires et citoyennes et citoyens, les Entités 3 et 4 souhaitent contribuer à améliorer l’accès aux soins pour les francophones du Grand Toronto.