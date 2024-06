Entité 3: vers un renforcement de la santé communautaire

«Aujourd’hui, on peut dire que les francophones comprennent mieux leurs droits d’accéder à des services de santé en français», selon Constant Ouapo, directeur général de l’Entité 3.

Il évoque les actions et efforts de l’Entité 3 – l’agence de planification des services de santé en français pour le centre-ville de Toronto et la grande banlieue Ouest – comme la conférence sur l’équité en santé pour la communauté noire, le forum sur la santé mentale, et plusieurs autres initiatives récentes visant à sensibiliser et informer la communauté francophone.

Plus de 30 personnes connectées pour l’AGA

L’Entité 3 a tenu sa 14e assemblée générale annuelle en ligne le 25 juin. Cet événement a réuni plus de 30 participants, dont plusieurs acteurs communautaires et du secteur de la santé dans le Grand Toronto.

Parmi eux, Carl Bouchard, commissaire aux services en français de l’Ontario, et Louise Verity, directrice des communications et de l’engagement à Santé Ontario, ont pris part aux discussions. De plus, un message de Fabien Hébert, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, a été diffusé.

Quatre domaines d’excellence

Constant Ouapo a présenté le bilan annuel de l’Entité 3 mettant en lumière des réalisations dans quatre domaines clés: