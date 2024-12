Montfort veut améliorer les services de santé en français à travers la province

Accroître les services de soins de santé en français à travers la province, ainsi qu’augmenter l’impact de l’enseignement et de la recherche, sont deux des cinq objectifs clés du premier plan stratégique commun de l’Hôpital Montfort, de Santé Montfort et de Savoir Montfort.

Les représentants de ces trois organisations ont présenté leur plan stratégique commun de 2024-2028, cette semaine, sous une mission Une francophonie audacieuse pour des communautés en santé.

«C’est un désir collectif de l’ensemble des membres des conseils d’administration et des équipes d’avoir une vision commune pour Montfort; d’avoir une mission distinctive pour l’hôpital, pour l’Institut Savoir et pour le centre», explique le président-directeur général de l’Hôpital Montfort et Santé Montfort, Dominic Giroux.

Accroître les services en français dans la province

Un des objectifs clé des organismes Montfort, c’est d’accroître les services en français, notamment dans l’Ouest d’Ottawa, mais aussi à travers la province grâce à des partenariats.

Dans cette optique, la grande organisation Montfort souhaite mettre en place des services de première ligne en français à Ottawa, ouvrir des lits additionnels de soins de longue durée pour les francophones de la région et bonifier l’offre de services en soins de santé dans des spécialités spécifiques, toujours dans la langue de Gisèle Lalonde.